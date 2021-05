Boeing annonce ses résultats du premier trimestre 2021

Article publié le 1 mai 2021 par David Dagouret

Le chiffre d’affaires du constructeur américain s’est établi à 15,2 milliards de dollars.

Boeing a annoncé ses résultats pour le premier trimestre de l'année 2021. Le constructeur américain a réalisé un chiffre d’affaires de 15,2 milliards de dollars. Ce trimestre a été marqué par la baisse des livraisons de 787 et du volume des services commerciaux, partiellement compensée par la hausse des livraisons de Boeing 737 et des recettes générées par le programme du ravitailleur KC-46A.

Boeing a enregistré une perte par action GAAP de 0,92 dollar et une perte par action non-GAAP de 1,53 dollar. Boeing a généré un cash-flow opérationnel de (3,4) milliards de dollars.

La trésorerie et les investissements en titres négociables ont diminué pour atteindre 21,9 milliards de dollars, contre 25,6 milliards de dollars au début du trimestre. Le groupe a refinancé 9,8 milliards de dollars de dettes au cours du trimestre, et augmenté ses facilités de crédit renouvelables de 5,3 milliards de dollars pour atteindre un total de 14,8 milliards de dollars qui demeurent disponibles.

Le carnet de commandes à la fin du trimestre s'élevait à 364 milliards de dollars.

Au premier trimestre 2021, le chiffre d’affaires de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA) s’est établi en baisse à 4,3 milliards de dollars.

Boeing a livré plus de 85 exemplaires du Boeing 737 Max et 21 compagnies aériennes ont procédé au retour en service de cet appareil dans leur flotte. Boeing prévoit de produire 31 unités par mois début 2022.

Fin mars, Boeing a également repris la livraison du 787. Au cours du premier trimestre, Boeing atteint une cadence de production de 5 avions par mois à la chaine d'assemblage final du 787 en Caroline du Sud (Boeing South Carolina).

La division BCA a également annoncé la poursuite de sa collaboration avec les autorités de réglementation du monde entier à propos des différents aspects du développement de son programme 777X. Le Groupe prévoit toujours de livrer le premier exemplaire du 777X à la fin de l’année 2023. Les cadences de production combinées des 777/777X passent à 2 exemplaires par mois.

Enfin, la division Aviation Commerciale (BCA) a enregistré des commandes de la part des compagnies Southwest Airlines pour 100 avions Boeing 737, United Airlines pour 25 Boeing 737, Alaska Airlines pour 23 Boeing 737 et Atlas Air pour quatre avions de transport de fret Boeing 747 Cargo. La division BCA a livré 77 avions au cours du trimestre ; son carnet de commandes compte plus de 4 000 unités représentant une valeur totale de 283 milliards de dollars.

David Calhoun, Président-directeur général de Boeing a déclaré : "Je suis fier des progrès que nos équipes du monde entier ont accomplis au cours du premier trimestre dans nos différents domaines d’activité tout en poursuivant la transformation de notre Groupe, en renforçant nos processus de sûreté et sécurité, et en continuant d’investir pour notre avenir. Tandis que la pandémie continue de bouleverser l’environnement de marché mondial, nous considérons que l’année 2021 représente un point d’inflexion pour notre secteur avec l’accélération des programmes de vaccination et la collaboration menée avec les gouvernements et les acteurs industriels pour contribuer à une solide reprise. L’équilibre de notre portefeuille de produits pour l’aviation commerciale, la défense, l’espace et les services continue d’assurer à notre Groupe une stabilité cruciale. Nous demeurons pleinement concentrés sur la sécurité, la qualité et l’intégrité, et confirmons les engagements pris vis-à-vis de nos clients."





