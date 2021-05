British Airways lance de nouvelles liaisons

Article publié le 1 mai 2021 par David Dagouret

La compagnie britannique lance 4 nouvelles liaisons ver la Pologne, la Lettonie et la Roumanie.

British Airways a annoncé le lancement de quatre nouvelles liaisons court-courriers vers Wroclaw (WRO) et Gdansk (GDN) en Pologne, Riga (RIX) en Lettonie et Cluj-Napoca (CLJ) en Roumanie. Ces liaisons seront lancées dès le mois de juillet prochain depuis l'aéroport de Londres Heathrow.

Les lignes vers Wroclaw et Gdansk seront opérées deux fois par semaine, Riga et Cluj-Napoca trois fois par semaine. Les tarifs aller-retour ont un prix d'appel à 83 £ pour Wroclaw, 85 £ à Gdansk, 94 £ à Riga et 95 £ à Cluj. Tous les vols seront opérés par la flotte Airbus court-courrier de British Airways.

BA5223 vers Wroclaw, Pologne WRO du 1 juillet au 26 septembre les jeudis et dimanches

BA5323 vers Gdansk, Pologne, GDN du 2 juillet au 26 septembre les mercredis, vendredis et dimanches

BA3801 vers Riga, Lettonie, RIX du 2 juillet au 26 septembre les mercredis, vendredis et dimanches

BA5367 vers Cluj-Napoca, Roumanie, CLJ du 2 juillet au 26 septembre les mercredis, vendredis et dimanches

Parallèlement aux nouvelles liaisons actuelles, British Airways lancera également un nouveau service d'été vers Perugia en Italie dès le 28 juin. Cette liaison devait débutée l'année dernière mais elle avait été retardée en raison de la pandémie.

Liens commerciaux

Sur le même sujet