Cathay achemine des fournitures vitales vers l'Inde

Article publié le 13 mai 2021 par David Dagouret

La compagnie asiatique a transporté près de 100 tonnes de fournitures humanitaires et médicales en Inde.

Cathay Pacific Cargo a acheminé des fournitures vitales vers l'Inde suite à l’urgence sanitaire que connaît actuellement le pays. La compagnie a ainsi livré plus de 100 tonnes de fournitures humanitaires et médicales indispensables dans les grands centres indiens à Delhi, Mumbai et Hyderabad, en exploitant des appareils 100% cargo ainsi que des appareils habituellement utilisés pour le transport de passagers.

Il s'agit notamment de générateurs d'oxygène spécialisés, de concentrateurs d'oxygène et de ventilateurs. En outre, les convois d’oxygène, de masques chirurgicaux, de désinfectants, d’équipements de protection individuelle, de produits pharmaceutiques et de vaccins ont fortement augmenté au cours des dernières semaines.

Cathay Pacific Cargo a opéré 24 rotations vers l'Inde en mars et 29 en avril sur des vols transportant habituellement des passagers avec uniquement du fret à bord pour répondre à la demande et renforcer les opérations 100% cargo existantes.

George Edmunds, Directeur Général Commercial de Cathay Pacific Cargo, a déclaré : "Nous soutenons les efforts visant à soulager la crise actuelle en Inde en acheminant des fournitures médicales sur nos appareils 100% cargo ainsi que nos appareils transportant habituellement des passagers. Nous constatons également une forte augmentation du volume de demandes en provenance des Amériques et, plus près de chez nous, de la Chine Continentale pour les convois d'aide humanitaire vers l'Inde. Nous ferons de notre mieux pour soutenir ces envois essentiels. Nous cherchons ainsi à maximiser la capacité en ajoutant plus de vols cargo et nous continuerons à travailler avec les autorités indiennes pour rendre cela possible."

