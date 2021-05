Article publié le 8 mai 2021 par David Dagouret

Le programme "ONE Record" de IATA crée un système de suivi virtuel pour chaque expédition de fret aérien.

Cathay Pacific Cargo a annoncé avoir testé la numérisation de bout en bout de sa chaîne d'approvisionnement avec son troisième projet pilote son hub d'origine à Hong Kong en collaboration avec le programme "ONE Record" de IATA.

Le programme "ONE Record" de IATA crée un système de suivi virtuel pour chaque expédition de fret aérien avec une visibilité individualisée sur chaque enregistrement permettant aux données d’être partagées par tous les professionnels du secteur. Le programme s'appuie sur les opérations dématérialisées de l'e-AWB (Electronic Air Waybill). Cathay Pacific Cargo est la première compagnie aérienne à avoir mis en œuvre des opérations 100% e-AWB sur ses vols domestiques et la compagnie a été leader dans sa mise en œuvre dans le monde entier au cours des 10 dernières années, contribuant à faire de Hong Kong le principal hub international de fret aérien.

Le projet pilote, qui s’est déroulé à Hong Kong en mars dernier, est une initiative conjointe de Cathay Pacific Cargo et de l'Autorité Aéroportuaire de Hong Kong (AAHK) et a permis aux professionnels de consulter les données des expéditions sur une période de deux jours.

Ce test a permis de suivre les expéditions de plusieurs transitaires, qui ont pu être contrôlées par toutes les parties prenantes au cours du projet pilote. Les participants étaient Sinotrans (HK) Air Transportation Development Co Ltd, Soonest Express (HK) Co Ltd et DHL. Ils ont tous utilisé la plateforme développée par Global Logistics System (HK) Co Ltd (GLS).

La compagnie aérienne a déjà participé au projet pilote ONE Record à Amsterdam et à Londres Heathrow. Le prochain objectif de la compagnie est d’introduire ONE Record dans ses opérations internationales.

Alaina Shum, Directrice Générale de la gestion logistique aérienne de l'AAHK, a déclaré : "Grâce à notre vision conjointe avec IATA et Cathay Pacific Cargo, l'Aéroport International de Hong Kong étudie activement le développement d'une plateforme communautaire de données sur le fret aérien afin d’améliorer l'efficacité opérationnelle, la transparence de la chaîne d'approvisionnement et la standardisation du secteur aéroportuaire. Grâce aux collaborations numériques entre les professionnels, nous sommes convaincus que Hong Kong va mener l’industrie du fret aérien vers de nouveaux horizons."

Henk Mulder, Responsable du fret numérique à l'IATA, a déclaré : "L'objectif du programme ONE Record est de numériser la chaîne d'approvisionnement mondiale afin d'améliorer le service, la rapidité et la fiabilité par le biais de la standardisation des systèmes de l’ensemble des acteurs, pour en faire un système coopératif et d'intelligence partagée."

Tom Owen, Directeur de Cathay Pacific Cargo, a déclaré : "ONE Record est un programme très important qui va établir la norme future pour le fret aérien."





Liens commerciaux

Sur le même sujet