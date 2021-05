Cathay Pacific s’engage à la neutralité carbone d'ici à 2050

Article publié le 22 mai 2021 par David Dagouret

Le groupe Cathay Pacific a annoncé s'engager à atteindre l’objectif du "zéro émission nette" de carbone d'ici à 2050, devenant ainsi l'une des premières compagnies aériennes en Asie à établir un calendrier pour faire de la neutralité carbone une réalité.

L’engagement de la compagnie précède la publication du Rapport Développement Durable 2020, qui détaille la stratégie et les performances du Groupe sur les volets environnemental, social et de gouvernance.

Les principaux domaines d'intervention pour atteindre la neutralité carbone sont :

Investir dans du carburant d'aviation durable. Le Groupe augmente son utilisation de carburant aéronautique durable (SAF), dans le but de le rendre viable pour une adoption généralisée. Par rapport au carburéacteur traditionnel, le SAF peut réduire les émissions de carbone jusqu'à 80%. En 2014, Cathay Pacific est devenu le premier investisseur du secteur aérien dans Fulcrum BioEnergy, un pionnier dans la conversion des déchets ménagers quotidiens en SAF. Le Groupe s'est engagé à acheter 1,1 million de tonnes de SAF sur 10 ans, ce qui couvrira environ 2% des besoins totaux de la compagnie en carburant à partir de 2023.

Compenser les émissions carbone. Le programme de compensation carbone de Cathay Pacific, Fly Greener, donne à aux passagers de la compagnie, la possibilité d’acheter des compensations en fonction des émissions de CO2 générées par leur vol. Ces contributions vont directement à des projets tiers accrédités Gold Standard qui réduisent activement les émissions. La compagnie a également compensé toutes les émissions liées aux voyages d’affaires de leurs employés depuis le lancement du programme en 2007. À ce jour, le programme a compensé plus de 300 000 tonnes d’émissions carbone.

Réduire les émissions grâce à l'amélioration continue des process. Le Groupe s'est également engagé à réduire ses émissions au sol de 32% par rapport au scénario de référence de 2018 avant la fin de l’année 2030.

Augustus Tang, PDG de Cathay Pacific a déclaré : "La pandémie inédite a secoué le monde et nous a montré que le statu quo n’était pas une option face à un risque mondial imminent. Le changement climatique, une crise potentiellement beaucoup plus perturbatrice, appelle des efforts accrus. Notre engagement zéro émission nette s'aligne sur les exigences énoncées dans le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de l'ONU et dans l'Accord de Paris et fournit l'orientation dont nous avons besoin pour aligner notre stratégie, de la planification de la flotte à l’investissement dans du carburant aéronautique durable et le développement de nouvelles technologies."





