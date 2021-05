Corendon Dutch Airlines a signé un accord à long terme avec AFI KLM E&M

Article publié le 1 mai 2021 par David Dagouret

Cet accord porte sur le support des équipements de sa flotte de Boeing 737NG et du prochain 737MAX.

AFI KLM E&M et Corendon Dutch Airlines ont renouvelé et étendu l'accord de support équipements existant depuis plusieurs années entre les deux sociétés. Le contrat prévoit des services adaptés, notamment la maintenance et la réparation ainsi que la fourniture de pièces détachées. L'extension du contrat couvre désormais les flottes de Boeing 737NG et des futurs 737MAX de Corendon Dutch Airlines.

Les opérations de maintenance seront effectuées par les équipes partenaires d'AFI KLM E&M et de Boeing dans le cadre de leur programme commun de support équipements 737 (CSP).

Freek van der Pal, Directeur Général de Corendon Dutch Airlines a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir conclu ce contrat de support équipements avec AFI KLM E&M. Nous pensons que ce contrat apportera une grande valeur à Corendon Dutch Airlines, tant en termes de qualité du support fourni que de coût global du contrat. Nous avons opté pour un concept fiable avec un partenaire de confiance."

Ton Dortmans, EVP KLM E&M a déclaré : "Cet accord est un signe fort de la confiance de Corendon dans les services d'AFI KLM E&M. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat et de continuer à fournir un support de très haut niveau à Corendon Dutch Airlines."

Olaf Hoftijzer, vice-président ventes Europe et comptes clients AFI KLM E&M, a ajouté : "Notre expertise sur le 737 découle de notre position privilégiée en tant que MRO appartenant à des compagnies aériennes qui exploitent elles-mêmes cet appareil. Cela signifie que nous pouvons garantir à nos clients des performances stables et prévisibles, ainsi qu'une connaissance approfondie des problèmes opérationnels susceptibles de survenir en service payant."





