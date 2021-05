Corsair signe un contrat de services NacelleLife avec Safran

Article publié le 5 mai 2021 par David Dagouret

Ce contrat porte sur la maintenance des nacelles des Airbus A330neo de la compagnie aérienne.

Safran Nacelles a signé avec Corsair un contrat de services NacelleLife d’une durée de 12 ans pour les nacelles de ses 5 Airbus A330neo.

Avec ce contrat, Safran Nacelles s’engage à réparer les nacelles et à réaliser une révision générale des inverseurs de poussée lors des déposes programmées pour l’inspection des nacelles lors d’intervention sur site et ses stations de maintenance, réparation et révision - Maintenance, Repair and Overhaul (MRO).

Alain Berger, Directeur Commercial de Safran Nacelles, a déclaré : "Je suis très heureux que Corsair renouvelle sa confiance en Safran Nacelles, après avoir signé un premier contrat sur la flotte des nacelles de ses Airbus A330ceo en 2019. Ce nouveau contrat pour les nacelles des Airbus A330neo démontre que nous sommes un partenaire de choix pour le support et les services de ses nacelles."

Enea Fracassi, Directeur technique et flotte Corsair a déclaré : "Ce contrat s’inscrit dans une action plus globale visant à améliorer le coût et l’efficacité de la maintenance de la flotte. L’immobilisation des avions se verra donc réduite et le travail des équipes facilité lors de la maintenance des avions A330neo."





