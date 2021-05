Dassault Aviation lance le Falcon 10X

Article publié le 10 mai 2021 par David Dagouret

Le nouveau Falcon 10X devrait rentrer en service dès la fin de l'année 2025.

Dassault Aviation a annoncé le 06 mai dernier, le lancement d'un tout nouveau biréacteur, le Falcon 10 X. Le constructeur aéronautique français a annoncé que son futur Falcon 10X sera doté d'une autonomie de 7500 miles nautiques (13500 km) ainsi le Falcon 10X aurait la capacité de voler sans escale entre New York et Shanghai, entre Los Angeles et Sydney, entre Hong Kong et New York ou de bien encore entre Paris et Santiago. La vitesse maximale sera de Mach 0,925 (1130 km/h).





Le 10X peut accueillir quatre zones de cabine de longueur égale. Sa cabine mesurera 2,03 m de haut et 2,77 m de large ce qui rendra le 10X plus large d'environ 20 cm et plus haut d'envron 5 cm que ses concurrents.



Le 10X comportera un fuselage avec des fenêtres extra-larges, plus grandes de 50% que celles du Falcon 8X. Près de 38 fenêtres seront alignée sur le fuselage.



L'avion bimoteur sera propulsé par le moteur Rolls Royce Pearl® 10X en cours de développement offrant plus de 18 000 livres de poussée.



