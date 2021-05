Décès de Bernard Ziegler

Article publié le 9 mai 2021 par David Dagouret

Il fut l’un des ingénieurs pionniers d’Airbus et a joué un rôle majeur dans l’introduction des premières commandes de vol électriques (Fly-By-Wire).

Le 05 mai dernier, Bernard Ziegler est décédé à l’âge de 88 ans. Il fut l’un des ingénieurs pionniers d’Airbus et a joué un rôle majeur dans l’introduction des premières commandes de vol électriques (Fly-By-Wire) et du manche de contrôle latéral dans un avion de ligne, l’A320, en 1988.

Né en 1933 à Boulogne-sur-Seine et diplômé de l’École Polytechnique en 1954, Bernard Ziegler poursuit sa formation dans différentes écoles d’ingénieur et de pilotage (École Nationale de l’Air, École de Chasse, École Nationale Supérieure de l’Aéronautique, École du Personnel Navigant d’Essais et de Réception). Ensuite, il est pendant dix ans pilote de chasse de l’armée de l’Air française.

Au début des années 1960, il suit des études d’ingénieur aéronautique à l’École Nationale Supérieure de l’Aéronautique (ENSA) de Toulouse, aujourd’hui ISAE-SUPAERO. Il intègre ensuite la prestigieuse école de pilotes d’essai EPNER, avant de débuter une carrière de pilote d’essai militaire.

Bernard Ziegler rejoint Airbus en tant que chef pilote d’essai en 1972 où il lui ait donné pour mission de créer une nouvelle division essais en vol. Il met alors en place une équipe qui partage les objectifs du bureau d’étude et des pays partenaires, établissant ainsi une collaboration amicale entre les équipages d’essais en vol et ingénieurs concepteurs.

En 1972, il effectue en tant que pilote d’essai le premier vol de l’A300, qui a servi de banc d’essai aux commandes de vol électriques. Ces dernières transfèrent les commandes du pilote à l’appareil grâce à des signaux numériques. Il a également pris les commandes de l’A310, de l’A320 et de l’A340-200. En juin 1993, Bernard Ziegler contribue au plus long vol jamais réalisé par un avion de ligne. Il participe au tour du monde effectué en un peu plus de 48 heures par un A340-200 baptisé "World Ranger" depuis Paris, avec une seule escale à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Jusqu'à son départ à la retraite en décembre 1997, Bernard Ziegler a exercé les fonctions de Senior Vice President of Engineering d'Airbus (directeur technique).

Liens commerciaux

Sur le même sujet