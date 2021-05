Décès de Christ Heintz, créateur de la société Zenair

Article publié le 16 mai 2021 par David Dagouret

Christ Heintz a conçu et développé plus de 12 modèles d'avions.

L'ingénieur aéronautique, Christ Heintz est né en France le 21 novembre 1938. Après avoir servi dans l'armée de l'air, il a travaillé pour l'Aerospatiale et plus précisément sur l'avion de ligne supersonique, le Concorde. Puis il est devenu ingénieur en chef pour l'entreprise Robin où il a conçu plusieurs avions entièrement métalliques à deux et quatre places dont le Robin HR100 et le Robin HR200.

Pendant son temps libre, il a commencé à concevoir et à construire son propre avion, qu'il a nommé le ZENITH, anagramme de Heintz. Après un peu plus d'un an de travail, le Zenith à deux places a été conçu et il effectue son premier vol en 1969.

En 1973, Chris Heintz et sa famille ont déménagé en Amérique du Nord, où Heintz a travaillé pour de Havilland (à Toronto) en tant qu'ingénieur du stress sur le train du Dash 7. En 1974, il a décidé de créer sa propre société, sous le nom de Zenair Ltd. Il a commencé à fabriquer lui-même des kits d'avions Zenith dans son garage. En 1992, il a cédé à Zenith Aircraft Company les droits de fabrication et de commercialisation du kit pour les modèles STOL CH 701 et ZODIAC CH 601, puis a développé le STOL CH 801, le ZODIAC ZENITH et STOL CH 750.

Christ Heintz a conçu et développé plus de 12 modèles d'avions, qui ont été commercialisés sous forme d'avions en kit dans le monde entier. Plus de 800 avions volent actuellement à travers le monde dans 48 pays différents. En 1996, Chris Heintz et Zenair Ltd. ont obtenu la certification de type de la FAA pour le ZENITH CH 2000, un avion à deux places à voilure basse basé sur les conceptions d'avions en kit de Heintz.

Après avoir pris sa retraite dans en France, Heintz a écrit en 2009, un livre sur la construction d'avions en kit, intitulé Flying On Your Own Wings. Chris Heintz est décédé en France à l'âge de 82 ans, il était marié à Anne-Marie, il avait cinq enfants et douze petits-enfants.

