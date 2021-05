Delta et Takeda s'associent pour réduire les émissions de Co2 de l'aviation en 2021

Article publié le 1 mai 2021 par David Dagouret

Cet accord porte sur l'utilisation de carburant durable (SAF) ainsi qu'une réduction des émissions de carbone provenant des voyages d’affaires des salariés de Takeda à bord de Delta.

Delta Air Lines et Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) ont conclu un accord pour favoriser l’utilisation de carburant durable d’aviation (SAF). Cet accord vise à réduire les émissions de carbone provenant des voyages d’affaires des salariés de Takeda à bord de Delta. Grâce à cette entente, Takeda rejoint la liste des entreprises qui optent pour l’utilisation de carburants durables d’aviation lors de leurs voyages sur Delta.

Delta avait annoncé un engagement de 1 milliard de dollars en faveur de la neutralité carbone à partir de mars 2020.

Amelia DeLuca, Directrice générale du développement durable de Delta a déclaré : "Être une compagnie aérienne engagée dans la décarbonisation de l’aviation signifie travailler en partenariat avec nos clients pour aider à réduire leurs émissions. Alors que nous nous tournons vers un avenir où le transport aérien et la durabilité ne s’excluent pas mutuellement, travailler et investir avec nos partenaires est une étape vitale pour y parvenir. Nous sommes reconnaissants des partenaires comme Takeda qui cherchent des solutions."

Michelle De Costa, Head of Global Meetings &Travel Center of Excellence chez Takeda a déclaré : "En 2020, Takeda a atteint la neutralité carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, y compris l'aviation, ce qui représente une étape importante dans notre parcours de développement durable. Alors que nous nous appuyons sur cette réalisation en 2021 et au-delà, un partenariat avec Delta, qui partage notre engagement envers l'environnement, nous aide à continuer à atteindre nos objectifs tout en investissant dans un avenir plus durable."

