easyJet accueille deux Airbus A321neo à Paris-Charles de Gaulle et annonce des accords avec les organisations syndicales

Article publié le 11 mai 2021 par David Dagouret

La compagnie orrange a annoncé avoir conclu des accords avec les organisations syndicales pour maintenir ses 7 bases en France et préserver les emplois locaux.

easyJet a annoncé ce matin q'elle allait baser deux Airbus A320neo à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Ces deux nouveaux appareils, équipés de moteurs CFM LEAP-1A et une capacité de 235 sièges, opéreront des vols sur les principales lignes domestiques comme Nice et Biarritz dans un premier temps et européennes comme Marrakech et Tel Aviv lors que la situation sanitaire le permettra.



La compagnie orange a également annoncé qu'elle avait conclu des accords avec les organisations syndicales représentatives françaises pour assurer une présence pérenne de la compagnie en France, malgré l’impact de la pandémie sur les opérations de la compagnie. easyJet maintient ainsi ses emplois dans l’Hexagone – tous sous contrat local – sans recourir à aucun départ contraint et maintient l’ensemble de ses sept bases françaises : Paris Orly, Paris CDG, Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes.



Bertrand Godinot, Directeur Général easyJet pour la France, a déclaré : "Alors que nous continuons à traverser la pandémie de Covid-19, le travail exhaustif qui a été mené en étroite collaboration avec les organisations syndicales représentatives des membres d’équipages a abouti à un résultat positif. Ces accords protègent l’emploi et nos bases tout en améliorant notre compétitivité en France. L’accompagnement et les dispositifs gouvernementaux de soutien à l’emploi ont joué un rôle clé pour la qualité des discussions, nous permettant d’affirmer une nouvelle fois l’engagement continu de la compagnie en France, en tant que deuxième employeur du secteur. Au nom de la compagnie, je tiens à remercier l’ensemble des collaborateurs pour leur mobilisation sans faille depuis le début de la pandémie, leur motivation à accompagner la reprise de l’activité dès que cela sera possible, et pour la qualité des discussions menées avec les délégués syndicaux."





