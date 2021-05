easyJet lance une liaison entre Paris Charles de Gaulle et Kalamata

Article publié le 26 mai 2021 par David Dagouret

La compagnie orange augmente également le nombre de vols vers Mykonos.

easyJet a annoncé qu'elle allait renforcer son offre saisonnière vers la Grèce pour l’été 2021 et elle proposera à la vente une nouvelle liaison estivale entre Paris-Charles de Gaulle et Kalamata en Grèce. Deux vols hebdomadaires seront proposés les mercredis et dimanches.

easyJet a également annoncé qu'elle allait renforcer ses lignes depuis Paris, Lyon et Nice vers Mykonos. La ligne Paris CDG-Mykonos sera opérée à raison de 3 vols par semaine (dimanche, mardi, jeudi) en Juillet-Août. La ligne Lyon-Mykonos sera opérée à raison de 3 vols par semaine (mardi, jeudi, samedi) en Juillet-Août. Enfin la ligne Nice-Mykonos sera également opérée à trois fois par semaine (lundi, mercredi, samedi) en Juillet-Août.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "Après une année particulière, les Français souhaitent voyager et la Grèce, avec son ambiance conviviale, représente une destination idéale pour l’été. Nous sommes heureux de proposer aux Parisiens une connexion directe avec Kalamata. Et pour faire face à la demande croissante, nous renforçons nos lignes vers Mykonos depuis Paris, Lyon et Nice. Alors que nous traversons une situation inédite du fait de la pandémie, easyJet continue de connecter les destinations européennes phares et opère des vols en toute sécurité et en compensant l’intégralité des émissions de carbone de ses vols sur une flotte 100% Airbus."





