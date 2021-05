easyJet reprend sa ligne estivale Paris Orly - Montpellier

Article publié le 20 mai 2021 par David Dagouret

Quatre rotations hebdomadaires seront proposées en juillet et en août.

easyJet a annoncé qu'elle renforcait son offre saisonnière domestique pour l’été et propose à la vente depuis le 18 mai, sa liaison estivale entre Paris Orly et Montpellier.



Quatre vols hebdomadaires seront proposés entre ces deux villes, le lundi, mercredi, vendredi et dimanche pour les mois de juillet et août.



Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "Après une année particulière, les Français souhaitent voyager et profiter de leurs vacances pour retrouver leur famille ou s’échapper quelques jours entre amis. Nous sommes heureux de proposer aux Parisiens et aux Montpelliérains une ligne qui s’annonce déjà incontournable, alors que les Français favoriseront les voyages dans l’Hexagone cet été. Alors que nous traversons une situation inédite du fait de la pandémie, easyJet continue de connecter les régions et opère des vols en toute sécurité et en compensant l’intégralité des émissions de carbone de ses vols sur une flotte 100% Airbus."



Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’aéroport de Montpellier-Méditerranée, a déclaré : "Après une expérimentation au cours de cet été 2020 qui fut si particulier, nous nous félicitons du retour d’easyJet sur la ligne de et vers Orly. Les habitants de Montpellier et sa région trouveront de la sorte un excellent moyen de retrouver une vie normale et de (re)découvrir la capitale. Quant aux Parisiens, ils sauront profiter de cette offre spéciale haute saison pour se déconfiner dans notre Sud qui dispose de si merveilleux atouts. Je sais gré à easyJet de la confiance accordée à notre territoire et son aéroport."





