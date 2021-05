Embraer livre son 600e Phenom 300

Article publié le 25 mai 2021 par David Dagouret

Cet appareil a été reçu par un client américain.

Embraer a annoncé avoir livré le 600e avion d'affaires de la série Phenom 300 à Superior Capital Holdings, LLC, basée à Fayetteville, en Arkansas (Etats-Unis). L'avion sera utilisé pour soutenir les opérations commerciales de l'entreprise à travers les États-Unis. Superior Capital Holdings, LLC exploitait auparavant un turbopropulseur monomoteur d'un concurrent, mais après avoir expérimenté un vol dans le Phenom 300, a décidé que l'avion était un meilleur choix pour leur entreprise.

La série Phenom 300 est en service dans plus de 35 pays et a accumulé plus de 1,2 million d'heures de vol. L'avion est capable de voler à une vitesse de croisière de 464 nœuds avec d'une autonomie de 2 010 mm (3 724 km) avec à son bord 5 occupants.

