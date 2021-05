Emirates et flydubai relance leur partenariat de partage de code

Article publié le 20 mai 2021 par David Dagouret

Le réseau conjoint des deux compagnies atteindra 168 destinations d'ici la fin du mois de mai.

Emirates a annoncé réactiver le partenariat stratégique avec flydubai. Ces deux compagnies aériennes partageront ainsi leurs codes sur un total de 168 destinations d'ici la fin du mois de mai.

Grâce au partage de code, les clients d'Emirates peuvent voyager vers plus de 56 destinations desservies par flydubai, tandis que les clients de flydubai peuvent choisir parmi plus de 82 destinations dans le réseau d’Emirates. Ils bénéficient en outre d'un programme de vols optimisé sur 30 destinations desservies par les deux compagnies. flydubai a récemment annoncé la reprise de ses vols vers 12 destinations en Russie, cinq en Iran, ainsi que d’autres villes desservies périodiquement en Géorgie, en Turquie et au Monténégro. D'autres destinations devraient être annoncées dans les mois à venir, à mesure que les pays rouvrent leurs frontières aux voyageurs d’affaires et de tourisme.

Les deux compagnies aériennes proposent ensemble un programme de vols renforcé, alors que 16 nouveaux pays ont annoncé leur réouverture au tourisme international avec une entrée sans quarantaine, notamment l’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Bosnie, la Bulgarie, la Croatie, Djibouti, la Finlande, la Géorgie, le Kirghizistan, la Roumanie, la Serbie, la Tanzanie, l’Ukraine et l’Ouzbékistan.

Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président-directeur général du groupe Emirates et président de flydubai a déclaré : "Le partenariat entre Emirates et flydubai ne cesse de se développer afin d'étendre notre réseau mondial et de renforcer la connectivité vers et depuis Dubaï. "Nous constatons une forte demande de la part de nos clients et sommes ravis de porter ce partenariat stratégique à un niveau supérieur, en leur permettant de se rendre dans de nouvelles destinations. L'étroite collaboration entre Emirates et flydubai confirme la place centrale de Dubaï dans le transport aérien, le voyage d’affaires et de loisirs. Le réseau conjoint des deux compagnies permet plus de connectivité et de liaisons vers cette destination, qui continue à accueillir en toute sécurité les visiteurs du monde entier. Nous sommes convaincus que les compagnies Emirates et flydubai sauront profiter de ces synergies pour reconstruire leur réseau de la meilleure manière qui soit."





Sur le même sujet