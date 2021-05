Gulf Air confit le support des équipements de ses A320 à AFI KLM E&M

Article publié le 1 mai 2021 par David Dagouret

Gulf Air renouvelle son contrat avec AFI KLM E&M pour le support total des équipements de sa flotte de la famille Airbus A320neo/ceo.

AFI KLM E&M et Gulf Air, la compagnie nationale du Royaume de Bahreïn, ont annoncé la signature d'un contrat de support pour la flotte d'Airbus A320neo/ceo et d'A321neo/ceo de la compagnie. Cet accord à long terme comprend l'accès au pool, la réparation, un stock avancé et le soutien logistique.

Dans le cadre de cet accord, AFI KLM E&M fournira un service complet de maintenance à l'heure de vol couvrant l'échange des équipements, la réparation, la révision, la modification, le contrôle de fiabilité et les services logistiques pour la nouvelle flotte d'avions de la famille A320neo de Gulf Air ainsi que pour l'ancienne flotte A320ceo jusqu'à leur retrait progressif. Cet accord est le renouvellement d'un contrat antérieur portant sur des services de support similaires pour une durée de 6 ans.

Waleed AlAlawi, directeur général délégué de Gulf Air, a déclaré : "AFI KLM E&M a démontré, au cours de notre relation qui s'étend sur plus de 10 ans, qu'ils sont le bon partenaire pour Gulf Air alors que nous poursuivons notre programme de renouvellement de la flotte en vue d'accueillir davantage de nouveaux avions pour remplacer et moderniser notre flotte. AFI KLM E&M a su adapter son offre de support équipements à notre flotte renouvelée. Au cours d'une relation longue et positive, nous avons pu apprécier la qualité de service et la fiabilité qu'apporte AFI KLM E&M. Leur expertise et leur profil Airline-MRO, qui leur confère une parfaite compréhension de nos opérations, nous ont convaincus de prolonger notre partenariat."

Fabrice Defrance, SVP Commercial d'AFI KLM E&M, a déclaré : "La confiance renouvelée de Gulf Air à notre égard est sans aucun doute un atout pour notre développement dans une région où les besoins en MRO sont en forte croissance. Notre position de leader dans le domaine de la maintenance, de la réparation et des solutions de support équipements adapté, garantit qu'AFI KLM E&M offre à ses clients une fiabilité et une expérience inégalées."

