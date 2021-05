Jetblue : son premier Airbus A220-300 entre en service

Article publié le 1 mai 2021 par David Dagouret

L'appareil a effectué la liaison entre Boston et Tampa.

Jetblue a annoncé que son premier Airbus A220-300 était entré en service. L'appareil, immatriculé N3008J, msn 55099, a effectué son premier vol commercial entre l'aéroport international de Boston et celui de Tampa. Cet Airbus A220-300 a été assemblé dans l'usine Airbus de Mobile aux Etats-Unis. Le second Airbus A220 destiné à Jetblue devrait être livré dans les prochains jours et le troisième dès le mois prochain.

La cabine de cet A220 pourra accueillir un total de 140 passagers avec une configuration 2-3. Tous les sièges seront équipés d'un écran tactile individuel avec une prise USB.

