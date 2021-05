Korean Air étend son service de notification pour les bagages à tous ses vols

Article publié le 11 mai 2021 par David Dagouret

Les passagers seront avertis sur la nouvelle application mobile de Korean Air "Korean Air My".

Depuis le 1er mai, le service de notification des bagages de Korean Air est disponible pour tous les vols internationaux et intérieurs. Les passagers seront informés par un message type "Votre bagage KE123456 a été chargé sur le vol KE1211 à destination de Jeju (CJU)" sur la nouvelle application mobile de Korean Air "Korean Air My" dès que leur bagage enregistré aura été chargé dans la soute de l'avion.



Les messages peuvent être consultés dans la section "notifications" ou "suivi des bagages" de l'application. Le service de notification push est disponible pour les membres SKYPASS qui l’ont activé sur "Korean Air My".



Ce service repose sur le Système de Réconciliation des Bagages (BRS) développé par Korean Air, qui scanne et vérifie le code-barres des bagages lors des processus d’enregistrement et de chargement dans l'avion. Le BRS permet non seulement de s'assurer que les bagages se trouvent sur le bon vol, mais aussi de suivre leur acheminement.



Korean Air a lancé ce service en juin 2020 pour les vols internationaux au départ de l'aéroport d'Incheon et l’a ensuite étendue à d’autres liaisons au départ d’aéroports étrangers.

