La Compagnie obtient un Prêt Garanti par l’État et prépare sa reprise

Article publié le 13 mai 2021 par David Dagouret

La Compagnie prévoit un retour à une activité régulière courant juin 2021 entre Paris et New York et début juillet 2021 entre Nice et New York.

Après un premier Prêt Garanti par l’État de 10M€ obtenu en juin 2020 dans l’optique d’une reprise des vols transatlantiques au troisième trimestre 2020, et malgré la diversification de son activité, La Compagnie avait besoin de nouvelles liquidités pour faire face à la prolongation de la fermeture des frontières internationales.

Elle vient de se voir octroyer un complément de Prêt Garanti par l’État d’un montant similaire au premier auquel s’ajoute un nouvel apport significatif des actionnaires en capital.

Ce financement permet à La Compagnie de préparer la reprise de son activité régulière à l’annonce de la réouverture des frontières internationales escomptée dans les prochaines semaines au gré de l’amélioration de la situation sanitaire et de la vaccination en Europe et aux USA.

La Compagnie prévoit un retour à une activité régulière courant juin 2021 entre Paris et New York et début juillet 2021 entre Nice et New York mais son programme de vols reste sujet à la confirmation des annonces gouvernementales à venir concernant la réouverture des frontières internationales.

Christian Vernet, Président de La Compagnie a déclaré : "L’obtention de ce second Prêt Garanti par l’État est un gage de reprise pour La Compagnie. Nous n’avons jamais cessé de nous réinventer durant cette année pour faire face à la crise et trouver de nouveaux leviers d’activité voire de développement à court terme afin de garantir la pérennité de La Compagnie. Nous sommes désormais dans la dernière ligne droite de la préparation à la reprise et avons hâte d’offrir à nos clients le meilleur de la classe affaires."





Sur le même sujet