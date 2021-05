La Grèce inaugure de son aéroport de Thessalonique-Makedonía qui a été rénové

Article publié le 22 mai 2021 par David Dagouret

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a inauguré l’aéroport international de Thessalonique-Makedonía entièrement rénové. Cette inauguration marque la fin des travaux de rénovation de 14 aéroports grecs débutés en 2017 par l’opérateur aéroportuaire allemand Fraport. Grâce à un programme d’investissement de 440 millions d’euros, les aéroports grecs entendent rivaliser avec les aéroports les plus populaires d’Europe.

Ces restructurations permettent à la Grèce de créer pour l’ensemble de son parc aéroportuaire cinq terminaux flambant neufs, l'expansion et la modernisation de cinq terminaux existants et la mise en conformité de quatre autres terminaux. Ces travaux ont permis de créer près de 11 600 emplois.

Achevés trois mois avant la date de livraison prévue, les travaux pour rénover l'aéroport de Thessalonique-Makedonía ont représenté un coût de 100 millions d’euros. Les améliorations du nouveau terminal comprennent un doublement de l’espace disponible, deux fois plus de portes d'embarquement, un large éventail de restaurants et des magasins attrayants. L'aéroport coopère désormais avec 13 compagnies aériennes supplémentaires pour huit nouvelles destinations et peut désormais accueillir 10 millions de passagers par an.

Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre grec a déclaré : "Aujourd'hui est un jour spécial pour la Grèce. Nous inaugurons le nouvel aéroport international de Thessalonique-Makedoní au même moment de l’ouverture de nos frontières pour la saison estivale. Cet aéroport symbolise une nouvelle Grèce, ambitieuse et tournée vers l'extérieur. Alors que nous nous dirigeons prudemment vers la sortie de la crise sanitaire, ces aéroports deviendront nos ponts nationaux pour un été plus libre."