La Poste émet un timbre sur Solar Impulse

Article publié le 5 mai 2021 par David Dagouret

Dès le 21 juin 2021 un timbre à l'honneur de l'avion solaire sera disponible en France.

La Poste a annoncé qu'elle allait émettre à partir du 21 juin 2021, un timbre à l'honneur du Solar Impulse, l'avion solaire. Ce timbre sera vendu dans certains bureaux de poste, par abonnement ou par correspondance à Philaposte Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 19 26 et par mail sav-phila.philaposte@laposte.fr sur réservation auprès de votre buraliste et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique

Bertrand Piccard Président de la Fondation Solar Impulse a déclaré : "C’est le sens même de l’aventure Solar Impulse qui est mis en évidence par la Poste française : au-delà d’un défi à priori impossible, l’esprit pionnier nécessaire pour trouver les solutions à adopter pour la transition écologique. Et pour moi qui m’émerveillais enfant devant les timbres du ballon stratosphérique et du bathyscaphe de mon grand-père et de mon père, quelle joie de voir ici réunies mes deux passions : l’exploration et la protection de l’environnement !"





