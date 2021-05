L’Aéro-Club d’Andernos rejoint l’association Aéro Biodiversité

Article publié le 9 mai 2021 par David Dagouret

l’Aéro-Club s’ajoute aux 34 autres plateformes membres de l’association.

L’association Aéro Biodiversité accueille un nouvel adhérent : l’aéro-club d’Andernos-les-Bains de la FFA (Fédération Française Aéronautique).

Depuis plus de sept ans, Aéro Biodiversité a en effet pour mission d’observer et d’accompagner la gestion de la faune et la flore sur les plateformes aéroportuaires partout en France. Ses équipes de chercheurs collectent régulièrement des données sur le terrain avec pour objectifs de faire connaître et de valoriser cette biodiversité. Les méthodes de recherches et d’analyses scientifiques sont adaptées selon la taille des plateformes.

Situé à Andernos-les-Bains au bord du bassin d’Arcachon, l’Aéro-Club s’ajoute aux 34 plateformes membres de l’association, dont 15 aérodromes FFA. En 2020, la Fédération Française Aéronautique, présente sur plus de 400 aérodromes, avait en effet choisi d’adhérer pour une gestion améliorée en faveur de l’environnement. Ce partenariat a permis à Aéro Biodiversité d’accéder à de nouveaux terrains de recherches dont celui de l’aérodrome.

Patrick Labouyrie, Président de l’Aéro-Club d’Andernos a déclaré : "L’Aéro-club d’Andernos est un lieu historique où se conjuguent la passion de l’aviation et le respect de notre environnement exceptionnel. Nous sommes ravis de devenir membre d’Aéro Biodiversité dont le travail de valorisation de la biodiversité aéroportuaire est reconnu sur tout le territoire. Nos équipes pourront ainsi mieux connaître leur environnement et contribuer à protéger notre espace naturel."

Lionel Guérin, Président d’Aéro Biodiversité a déclaré : "Nous sommes très heureux d’accueillir l’Aéro-Club d’Andernos de la FFA au sein de notre association. Ces dernières années, nous avons pu constater un intérêt croissant des plateformes pour les questions environnementales. Aéro Biodiversité se réjouit de la fidélité de ses partenaires et de l’adhésion de nouveaux membres à travers toute la France ; ensemble, nous défendons l’ambition de protéger et développer notre biodiversité."





