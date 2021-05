L’aéroclub de Châteauroux-Villers devient client d’Aura Aero

Article publié le 18 mai 2021 par David Dagouret

L'aéroclub a commandé un appareil Intégral R qui lui sera livré à la fin de l'année.

Aura Aero a annoncé que l’aéroclub de Châteauroux-Villers avait signé une commande pour l'achat d’un appareil Intégral R qui lui sera livré dès la fin 2021.

L'Integral R a effectué son premier vol en juin 2020 et vient de démarrer sa production en série pour une livraison prévue à ses clients (Midi-Pyrénées Voltige, Dijon Voltige et Aéroclub de Châteauroux-Villers) en fin d’année après les phases de certification réglementaires.

Grâce au soutien de la ville de Châteauroux et de son maire Gil Avérous, Président de l’agglomération de Châteauroux Métropole, du Conseil Départemental de l’Indre et de la Région Centre-Pays Val de Loire, l'Intégral R occupera une place dans le nouvel hangar photovoltaïque à venir de 1 500m2 de l’aéroclub.

Jérémy Caussade, Président et co-fondateur d’Aura Aero a déclaré : "Nous sommes très heureux de compter l’aéroclub de Châteauroux-Villers parmi nos clients. L’Indre est une région de longue tradition aéronautique, notamment dans le domaine de la voltige aérienne, grâce à Châteauroux qui a déjà accueilli deux fois le championnat du monde de voltige aérienne, en 2015 et en 2019. Le Berry est également une terre historique de l’aéronautique française et avec son projet éco-responsable, l’Aéroclub de Châteauroux-Villers partage pleinement nos valeurs et notre vision de l’avion de demain."

Bruno Barraud, Président de l’aéroclub de Châteauroux-Villers a déclaré : "Au nom de tous les membres de l’aéroclub, je suis très satisfait d’accueillir prochainement un nouvel avion performant et éco-responsable venant participer au développement d’un nouveau constructeur aéronautique français, Aura Aero."