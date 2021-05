L'aéroport de La Rochelle-Ile de Ré autorisé aux ULM

Article publié le 11 mai 2021 par David Dagouret

Les ULM des classes 2, 3, 4 et 6 peuvent désormais utiliser l’aérodrome de La Rochelle.

Un pilote ULM a souhaité baser son appareil sur le terrain contrôlé de La Rochelle-Ile de Réa tourné court. Devant le refus réitéré des chefs d’exploitation de cet aéroport d’autoriser l’accès des ULM malgré l’arrêté du 12 juillet 2019 qui a ouvert, certes avec réserves, les facultés d’accès, le professionnel de l’ULM s’est rapproché de la Fédération Française d'ULM qui a invité son avocat, Me Serge CONTI à engager l’épreuve de force avec l’administration pour contester la légalité des décisions de refus d’accès des ULM.

Le terrain contrôlé de La Rochelle accueille des lignes régulières d’avions de transport de passagers, des trafics IFR ainsi que des vols VFR.



Deux procédures ont été engagées devant le tribunal administratif de Poitiers tenant d’une part, à une procédure de "référé suspension" et d’autre part, à un "recours pour excès de pouvoir".

Après trois mois de réflexion la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC) Sud-Ouest a pris le 16 avril dernier une décision relative aux consignes particulières de circulation aérienne de l’aérodrome de La Rochelle Île-de-Ré.



Cette décision autorise désormais et notamment les ULM des classes 2, 3, 4 et 6 à utiliser l’aérodrome de La Rochelle Île de Ré sous respect de certaines conditions légitimes notamment liées à la vitesse d’intégration et de décollage. La décision ne vise pas la nécessité de disposer d’une radio 8,33 et d’un transpondeur.