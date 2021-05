L'Airbus A330neo Corsair se pose à la Réunion

Article publié le 31 mai 2021 par David Dagouret

Le 27 mai dernier, l'A330neo de la compagnie française s'est posé pour la première fois à à Saint-Denis de la Réunion.

L'Airbus A330neo de Corsair s'est posé pour la première fois à Saint-Denis de la Réunion. L'appareil immatriculé F-HSKA, msn 1986, est arrivé sur l'île le 27 mai dernier. Tous les vols vers l’océan Indien seront opérés en A330neo à partir du 7 juin.

Pascal de Izaguirre, Président-directeur général de Corsair a déclaré : "C’est avec une immense joie et une grande fierté que Corsair arrive à La Réunion avec son tout nouvel A330neo. Corsair a 40 ans cette année, la compagnie s’offre une belle cure de jeunesse avec une flotte renouvelée à plus de 50% qui fera partie des plus jeunes flottes du marché. Nous sommes fin prêts pour accompagner la reprise du trafic avec un produit de grande qualité, tout en s’engageant avec détermination en faveur de la transition énergétique du transport aérien."





