Le groupe LATAM veut être neutre en carbone d'ici 2050

Article publié le 9 mai 2021 par David Dagouret

Le groupe sud-américain souhaite également ne produire plus aucun déchet d'ici 2027.

Le groupe LATAM souhaite atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, zéro déchet en décharge d’ici 2027. L’une des annonces les plus importantes a été la première étape d’une collaboration avec The Nature Conservancy (TNC), afin de planifier des actions de conservation et de reforestation dans des écosystèmes emblématiques du continent sud américain. TNC est une organisation environnementale mondiale qui travaille à créer des solutions pour les défis les plus urgents de notre planète, afin que la nature et les hommes puissent prospérer ensemble.

La stratégie de développement durable pour les 30 prochaines années de LATAM comprend quatre axes de travail :

la gestion environnementale,

le changement climatique,

l’économie circulaire

le partage de valeurs

Pour l’axe du changement climatique, le groupe a annoncé qu’il s’efforcera de réduire ses émissions en intégrant des carburants durables et de nouvelles technologies aéronautiques qui devraient être disponibles à partir de 2035. "L’environnement ne peut pas attendre 15 ans pour disposer des technologies nécessaires à la réduction des émissions. C’est pourquoi nous allons travailler en parallèle pour promouvoir ces transformations et compenser nos émissions par des solutions basées sur la nature", a déclaré Roberto Alvo, PDG de LATAM Airlines Group.

Grâce au développement d’un portfolio de projets de préservation et d’autres initiatives de protection, le groupe LATAM contribuera à compenser 50 % de ses émissions nationales d’ici 2030, pour être neutre en carbone d’ici 2050. Il interviendra dans des écosystèmes d’Amérique du Sud, tels que l’Amazonie, le Chaco, les Llanos de l’Orénoque, la forêt atlantique et El Cerrado, entre autres.

En outre, le groupe LATAM fera la promotion d’un programme qui permettra aux passagers, aux entreprises et aux clients de fret de compenser les émissions de CO2 associées à leurs voyages. En parallèle, le groupe compensera la même quantité d’émissions de CO2 que les clients dans le cadre du programme 1+1.

En matière d’économie circulaire, le groupe LATAM s’engage à promouvoir une culture de l’élimination, de la réduction, de la réutilisation et du recyclage dans l’ensemble de l’exploitation, afin d’atteindre en 2027 le statut de groupe ne générant aucun déchet en décharge. Pour ce faire, les plastiques à usage unique seront éliminés avant 2023 et le programme de recyclage à bord sera étendu sur toutes les lignes intérieures du groupe LATAM. Tous les salons LATAM seront rendus 100 % durables. De même, le groupe mettra en œuvre un programme de recyclage de ses uniformes dans tous les pays et un plan visant à remplacer les matériaux à bord par des articles compostables, recyclables ou certifiés.

En ce qui concerne les valeurs partagées, le groupe augmentera sa capacité de transport de marchandises et de personnes pour les programmes de santé, la gestion des catastrophes naturelles et la protection de l’environnement.

Enfin, en ce qui concerne la gestion de l’environnement, le groupe LATAM mettra en place un système transparent qui lui permettra de prendre en compte les variables environnementales dans tous les processus du groupe, un système qui disposera d’une certification environnementale (IEnvA) tout au long de son fonctionnement – une référence dans le secteur – accordée par l’Association internationale du transport aérien (IATA).

Roberto Alvo, PDG de LATAM Airlines Group a déclaré : "Nous sommes confrontés à un moment critique de l’histoire de l’humanité, avec une grave crise climatique et une pandémie qui a changé notre société. Aujourd’hui, il ne suffit pas de faire ce qui est habituel. En tant que groupe, nous avons la responsabilité d’aller plus loin dans la recherche de solutions collectives. Nous voulons être un acteur qui promeut le développement social, environnemental et économique de la région ; par conséquent, nous prenons un engagement qui vise à contribuer à la conservation des écosystèmes et au bien-être des populations d’Amérique du Sud, pour en faire un endroit meilleur pour nous tous."

Ian Thompson, directeur exécutif de The Nature Conservancy (TNC) Brésil a déclaré : "Avec plus de 35 ans d’expérience en Amérique latine, nos études scientifiques ont montré que la restauration et la régénération des forêts peuvent contribuer efficacement aux objectifs des Contributions déterminées au niveau national (CDN). TNC est convaincu que la collaboration multisectorielle accélère la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour atténuer les effets du changement climatique, protéger la biodiversité et développer un avenir plus prospère pour les habitants du continent."





