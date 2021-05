Le musée de l'Air et de l'Espace rouvrira ses portes le 19 mai

Article publié le 10 mai 2021 par David Dagouret

Le musée de Paris-Le Bourget était fermé depuis 200 jours.

Le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget a annoncé sa réouverture au public dès le mercredi 19 mai après 200 jours de fermeture.



Sur le tarmac du musée de l'Air et de l'Espace, 4 zones thématiques sont désormais visibles. 20 avions, dont 3 nouveautés, sont exposés, ainsi que les célèbres maquettes taille réelle des fusées Ariane 1 et 5.



Ces 4 zones sont reparties de la façon suivante :



L'aviation civile, représentée par le Boeing 747 qui est ouvert à la visite, l'Airbus A380 et le tout nouveau Dassault Mystère 20 - sur lequel Jacqueline Auriol établit deux records féminins de vitesse en 1965 – qui rejoint le tarmac. La sécurité civile, quant à elle, est présentée via le Canadair.

L'Aviation militaire française : cette zone contient des prototypes d'avions de combat, ainsi que le Transall. Enfin, L’Embraer EMB-312F Tucano, remplaçant du mythique Fouga CM-170 Magister pour l’instruction des cadets de l’École de l’Air de Salon-de-Provence, fait son arrivée sur le tarmac.

L'aéronautique navale est représentée par cinq appareils évoquant la chasse embarquée, la surveillance maritime et la lutte anti-sous-marine.

La Guerre froide. Sur cet espace, le public trouvera des avions d’armes étrangers liés à ce conflit, comme deux appareils du Pacte de Varsovie et deux avions suédois. Cette nouvelle zone thématique marque notamment le retour du Saab Sk 37E Viggen grâce au concours de l’ambassade de Suède en France et de l’Armée de l’air suédoise.

Le public pourra monter sur les terrasses de l’aérogare pour voir ces avions d’en haut. Un nouveau dispositif de médiation y sera installé à l’aplomb de la Tour de contrôle : une table d’orientation accessible aux PMR, expliquant le fonctionnement de la zone aéroportuaire et ouvrant le regard sur l’environnement du musée et de l’aéroport de Paris-Le Bourget.

