Le second A350-1000 d'Air Caraïbes effectue son premier vol

Article publié le 9 mai 2021 par David Dagouret

La compagnie du groupe Dubreuil exploite déjà trois A350-900 et un A350-1000.

Le deuxième A350-1000 MSN 482 destiné à Air Caraïbes a réalisé son 1er vol d’essai depuis les usines Airbus à Toulouse. Le 04 mai dernier, l'appareil a décollé à 14H02 et après 04H50 de vol, il s’est posé à 18H31.

Mathieu Munos, Directeur Général d’Air Caraïbes Atlantique a déclaré : "Nous sommes tous très fiers et heureux de pouvoir proposer prochainement à nos clients de voyager à bord de ce nouvel appareil, le fleuron d’Airbus. Il rejoindra d’ici quelques semaines les 4 A350 déjà exploités par notre Compagnie (3 A350-900 et 1 A350-1000), des avions ultra-performants, plus confortables pour nos passagers et plus respectueux de l’environnement. Leurs moteurs Rolls Royce XWB97 de nouvelle génération permettent des économies importantes de carburant, de l’ordre de 25% par vol, ainsi qu’une réduction significative de leur empreinte carbone."





