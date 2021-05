Le siège Expliseat entre dans le catalogue de l'Airbus A320

Article publié le 13 mai 2021 par David Dagouret

Le siège Tiseat E2 serait 40 % plus léger qu'un siège traditionnel.

TiSeat E2, le siège classe économique d’Expliseat pour les segments court et long-courrier, entre dans le catalogue BFE des produits de l’avion monocouloir A320 de l’avionneur Européen Airbus. Depuis deux ans, Expliseat travaille en collaboration avec Airbus ainsi que les dirigeants des compagnies aériennes afin de proposer le siège. Ce siège serait 40% plus léger qu’un siège traditionnel.

Benjamin Saada, PDG et cofondateur d'Expliseat a déclaré : "C’est la fin du choix entre une solution légère et le confort des passagers, la maintenance ou le prix. Avec TiSeat E2, nous avons brisé ce paradigme ! Nos investissements en R&D, nos efforts industriels et les ateliers avec nos clients nous permettent de proposer une solution différente où la légèreté signifie un meilleur confort, une meilleure fiabilité et des économies. La stratégie à long terme de notre entreprise est de devenir un acteur clé de la mobilité verte en soutenant les fabricants dans leurs efforts à réduire leur impact sur l’environnement. Il nous a fallu moins de 10 ans pour développer notre technologie révolutionnaire et devenir un acteur majeur sur le marché régional. Notre solution est mature et nous entrons dans le catalogue de produits A320 avec de solides arguments opérationnels et environnementaux ainsi que des prix compétitifs. Cela aidera nos clients à se conformer aux règles environnementales et à attirer de nouveaux passagers à la recherche de meilleures solutions."





