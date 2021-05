L'Espace Air Passion d'Angers a réouvert

Article publié le 30 mai 2021 par David Dagouret

Le 29 mai 2021, le musée a réouvert ses portes.

Espace Air Passion a annoncé la réouverture de son hall d’exposition au public depuis ce samedi 29 mai 2021. Les horaires habituels reprendront aux tarifs habituels : du mardi au samedi, de 14h à 18h, et le dimanche de 15h à 19h. Le lundi reste le jour de fermeture. Pendant les congés scolaires de juillet et août, le musée sera en plus ouvert le matin, de 10h à 12h, à l’exception du lundi qui reste le jour de fermeture.

Le protocole sanitaire reste bien sûr en vigueur. Le port du masque est obligatoire, et du gel hydro alcoolique est proposé aux visiteurs qui doivent porter leurs propres masques à partir de onze ans.

Le musée a annoncé l'arrivée de nouveaux appareils et maquettes exposés, comme le planeur Air 100 n°1, l’avion Leduc RL-21 tous deux classés monuments historiques, ou encore la réplique de l’Albatros de 1868, ainsi qu’un nouveau système de guides numériques (QR Code) mis en place aux côtés des panneaux de présentation. Concernant les modèles réduits, une nouvelle exposition de maquettes volantes est visible et sera prochainement accessible.

Munis de leur smartphone personnel, les visiteurs pourront gratuitement flasher un QR Code, et avoir accès à des informations enrichies avec textes, photos et narration concernant l’aéronef exposé qu’ils ont devant eux.