M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a été nommé Président du Conseil d'Administration de oneworld

Article publié le 25 mai 2021 par David Dagouret

Qatar Airways est membre de oneworld depuis octobre 2013.

Le Conseil d'Administration de l'alliance mondiale de compagnies aériennes oneworld a nommé le PDG du Groupe Qatar Airways, M. Akbar Al Baker, au poste de Président. M. Al Baker succède à l'actuel Président du Conseil d'Administration de oneworld, M. Alan Joyce, PDG du groupe Qantas.

M. Al Baker supervisera la gouvernance de l'alliance, présidera les réunions du Conseil d'Administration de oneworld et travaillera en étroite collaboration avec le PDG de oneworld, Rob Gurney, et l'équipe de Direction de l'alliance.

M. Akbar Al Baker, a déclaré : "Alors que nous sortons de l'une des périodes les plus difficiles qu'ait connu l'industrie aérienne mondiale, je suis honoré d'avoir été choisi par mes collègues du Conseil d'Administration pour diriger le Conseil de Direction de oneworld, une alliance qui n'a cessé de se développer depuis l'émergence de la COVID-19, avec l'ajout de deux nouveaux membres, Alaska Airlines et Royal Air Maroc. Je suis également fier de diriger une alliance de référence en matière d'innovation, de sécurité et de service à la clientèle tout au long de la pandémie, de nombreux membres, dont Qatar Airways, ayant été les premiers à faire le test des passeports sanitaires numériques. Qatar Airways a également renforcé ses relations bilatérales avec les autres membres de oneworld au cours des 18 derniers mois ce qui témoigne de la force des partenariats entre les compagnies aériennes membres. Le rôle central que jouent les compagnies aériennes et l'aviation dans l'économie mondiale n'a jamais été aussi évident que l'année dernière, avec d’importantes opérations de transport de passagers et de fret, soutenant les efforts internationaux pour protéger les vies et les moyens de subsistance. Nous avons collectivement permis la mobilisation de fournitures médicales et de personnel clé et je tiens à rendre hommage à toutes les équipes qui ont travaillé sans relâche au sein des compagnies aériennes membres de oneworld pour soutenir ces efforts. Je me réjouis d'agir en tant que Président du Conseil d'Administration et de travailler avec nos partenaires de l'alliance, le PDG de oneworld, Rob Gurney, et l'équipe oneworld pour offrir plus de connectivité mondiale, une expérience de voyage fluide et des offres de fidélité plus avantageuses pour nos passagers."





