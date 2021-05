Malaysia Airlines et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance renforcent leur partenariat

Article publié le 22 mai 2021 par David Dagouret

Ce contrat porte sur le support équipements pour la flotte de Boeing 737 de la compagnie malaysienne.

AFI KLM E&M et Malaysia Airlines ont signé une extension de leur contrat existant pour la flotte de Boeing 737 de la compagnie. Dans le cadre de ce contrat à long terme, AFI KLM E&M fournit des solutions comprenant le MBK, le pool, la réparation et la logistique. Les servces fournis à Malaysia Airlines sont mis en œuvre dans le cadre du Component Services Program (CSP), géré conjointement par AFI KLM E&M et Boeing. Ces services comprennent la réparation des équipements et l'accès aux « pools » de pièces de rechange locaux et principaux d'AFI KLM E&M, situés respectivement à Kuala Lumpur et à Amsterdam.

Ahmad Luqman Mohd Azmi, directeur des opérations du groupe Malaysia Airlines a déclaré : "Le support mis en place par AFI KLM E&M pour notre flotte de Boeing 737-800 se distingue à la fois par sa qualité de service et sa réactivité pour répondre à nos besoins en matière de services d’équipements spécifiques et de support pour assurer la continuité opérationnelle, il était donc logique de prolonger notre coopération."

Ton Dortmans, vice-président exécutif KLM E&M a déclaré : "Nous sommes ravis de constater que Malaysia Airlines a maintenu et même étendu sa confiance dans les services d'AFI KLM E&M. Cela témoigne de la qualité de nos services et souligne notre capacité à fournir des solutions soutenues par un réseau logistique mondial construit autour d'installations locales à la porte de nos clients."





Sur le même sujet