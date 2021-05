Nice Côte d’Azur annonce plus de 90 destinations vers 37 pays cet été

Article publié le 8 mai 2021 par David Dagouret

L'aéroport de Nice annonce le programme d'été avec 11 nouvelles lignes dont 2 nouvelles destinations, Minorque et Southampton, et sous réserve des ouvertures de frontières, le retour des premiers long-courriers vers New-York et vers Dubaï.

L'aéroport de Nice a annoncé son programme d'été avec plus de 1 000 vols attendus par semaine au cœur de la saison, contre 1 400 à l’été 2019. L'aéroport proposera 18 destinations dans toute la France avec quatre nouvelles lignes proposées : Brest et Nantes, avec Transavia, Lille avec Volotea et La Rochelle avec easyJet. En complément, 66 destinations vers l’Europe sont programmées, avec là aussi de nouvelles lignes (la capitale moldave, Chisinau, avec Wizz Air, Londres Heahtrow avec Air France, Prague avec Smartwings) et 2 nouvelles destinations (Minorque avec easyJet, et Southampton avec British Airways).

A l’international, Nice Côte d’Azur devrait proposer 12 destinations vers 7 pays. Outre les pays du Maghreb, qui bénéficient de l’ouverture par Air France de lignes vers Alger et Tunis, Israël et la Turquie sont proposés à la vente, ainsi que les destinations de Dubaï, avec Emirates, de New-York JFK, avec Delta Airlines, et de Newark avec La Compagnie. Ces dernières destinations demeurent toutefois soumises à l’évolution des restrictions de circulation vers et depuis ces pays.

Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "Notre programme prévisionnel de vols pour cet été reflète tout autant l’attractivité préservée de notre territoire, son dynamisme économique et culturel, que la confiance des compagnies et des passagers en notre politique sanitaire. C’est pourquoi, avec nos équipes et partenaires, nous mettrons un point d’honneur à être à la hauteur de cette confiance et de notre responsabilité vis-à-vis de la santé des voyageurs et des résidents de la Côte d’Azur en appliquant strictement les mesures décidées par les Autorités."





Liens commerciaux

Sur le même sujet