PLAY, la nouvelle compagnie Islandaise

Article publié le 18 mai 2021 par David Dagouret

A compter du 15 juillet prochain cette nouvelle compagnie desservira l'Islande à Paris.

PLAY est une nouvelle compagnie aérienne opérant des vols entre l'Islande, l'Europe et l'Amérique du Nord. Cette compagnie low-cost aura une flotte d'Airbus A321 et prévoit en 2021 et 2022 de lancer 14 destinations vers l'Europe et les Etats-Unis.



Cette nouvelle compagnie n'est pas sans nous rappeler l'ancienne compagnie à bas coûts, WOW. En effet, Le PDG de PLAY est tout simplement que l'ancien PDG Adjoint de WOW AIR, Birgir Jónsson. Rappelons que WOW AIR avait été créée en 2011 et avait cessé ses opérations en mars 2019.



PLAY assurera des vols réguliers directs en Airbus A321Neo monoclasse, équipés de 192 sièges, vers l'Islande au départ de Londres-Stansted (24 juin), Tenerife (29 juin), Berlin (2 juillet), Alicante (13 juillet), Paris-Charles de Gaulle (15 juillet), Barcelone (16 juillet) et Copenhague (22 juillet).



Au départ de Paris-CDG, la compagnie opèrera 3 à 4 vols par semaine vers l’Islande, à compter du jeudi 15 juillet 2021, comme suit :

Du 15 juillet au 5 août 2021:

PARIS-CDG - REYKJAVIK / lundi, jeudi, dimanche / départ 12h30 / arrivée 14h05

REYKJAVIK - PARIS-CDG / lundi, jeudi, dimanche / départ 06h00 / arrivée 11h30

Du 16 juillet au 30 juillet 2021:

PARIS-CDG - REYKJAVIK / vendredi / départ 21h45 / arrivée 23h20

REYKJAVIK - PARIS-CDG / vendredi / départ 15h15 / arrivée 20h45

Du 6 août au 29 octobre 2021:

PARIS-CDG - REYKJAVIK / lundi, jeudi, vendredi, dimanche / départ 12h30 / arrivée 14h05

REYKJAVIK - PARIS-CDG / lundi, jeudi, vendredi, dimanche / départ 06h00 / arrivée 11h30

