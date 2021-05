Qatar Airways a expédié gratuitement des fournitures médicales de première nécessité en Inde

Article publié le 8 mai 2021 par David Dagouret

300 tonnes de fournitures médicales ont été acheminées en Inde depuis Doha avec trois avions cargo.

Qatar Airways a annoncé avoir expédié gratuitement des fournitures médicales de première nécessité en Inde afin de lutter contre la deuxième vague de Covid-19 en Inde. Le 03 mai dernier, la compagnie qatarie a envoyé trois avions cargo avec à l'intérieur un total 300 tonnes de fournitures comprenant des équipements de protection individuelle (EPI), des bonbonnes d'oxygène et d'autres fournitures médicales essentielles.

M Akbar Al Baker, Directeur Général du Groupe Qatar Airways a déclaré : "L'État du Qatar entretient depuis longtemps des relations privilégiées avec l'Inde et nous avons assisté avec une grande tristesse aux conséquences désastreuses de la COVID-19 qui, une fois de plus, pose un défi important au pays. En tant que l'un des leaders mondiaux du fret aérien, doté d'un vaste réseau international, nous sommes prêts à apporter un soutien humanitaire en transportant ces fournitures indispensables et à aider le pays à lutter contre ce virus épouvantable. Qatar Airways Cargo a déjà transporté plus de 20 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 pour l'UNICEF dans le cadre du protocole d'accord de cinq ans visant à soutenir l'initiative de fret aérien humanitaire de l'UNICEF."





Liens commerciaux

Sur le même sujet