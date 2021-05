Qatar Airways étend son réseau américain

Article publié le 30 mai 2021 par David Dagouret

La compagnie qatarie propose 12 destinations vers les Etats-Unis.

Qatar Airways reprend quatre vols hebdomadaires vers Atlanta à partir du 1er juin et étend son réseau à 12 destinations aux Etats-Unis, soit deux de plus qu'avant la pandémie de COVID-19. La compagnie augmentera également ses fréquences vers Boston, Miami, New York, Philadelphie, San Francisco et Seattle offrant ainsi plus de 85 vols hebdomadaires entre Doha et les États-Unis.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Malgré les défis présentés par la pandémie, Qatar Airways est restée engagée envers ses passagers et ses partenaires commerciaux aux États-Unis en maintenant des services continus tout en reconstruisant son réseau américain et en lançant deux nouvelles destinations - San Francisco et Seattle.

Nous avons également renforcé notre présence aux États-Unis grâce à des partenariats stratégiques avec Alaska Airlines, American Airlines et JetBlue qui nous ont permis de relier plus de destinations aux États-Unis que toute autre compagnie aérienne offrant ainsi plus de facilité aux voyageurs américains cet été.

Alors que nos passagers sont de plus en plus nombreux à reprendre les airs, ils peuvent être rassurés de voyager avec la seule compagnie aérienne au monde qui, avec son hub à Doha (l'aéroport international de Hamad), a obtenu 4 distinctions par Skytrax de 5 étoiles, dont 5 étoiles parmi les compagnies aériennes, 5 étoiles parmi les aéroports, 5 étoiles pour la sécurité des compagnies aériennes et 5 étoiles pour la sécurité des aéroports. Nous sommes fiers d'avoir été précurseurs pendant cette période difficile en étant à la pointe de l’innovation, de la sécurité et du service à la clientèle et nous sommes impatients d'accueillir à nouveau nos clients à bord alors qu'ils préparent leurs voyages d'été."

Sur le même sujet