Rheinmetall et Thales assureront la fourniture de services d’entraînement, en sous-traitance de Lockheed Martin, pour l’escadron franco-allemand d’avions C-130J

En vertu du contrat attribué en mars 2021, Rheinmetall et Thales fourniront le personnel et les services nécessaires à la certification du centre d'entraînement. La qualification du centre devra s’achever au 1er trimestre 2024, les opérations d’entraînement devant débuter en 2024. Cette phase initiale de certification pourrait être suivie d'une éventuelle phase d'exploitation. Dans le cas où ils remporteraient cette phase, Thales et Rheinmetall seraient chargés de mettre à disposition tout le personnel d'encadrement nécessaire, des instructeurs qualifiés pour les équipages et le personnel au sol, ainsi que du personnel de maintenance pour tous les outils d'entraînement.

Le centre d'entraînement sera basé à Évreux en Normandie, siège du 62e Escadron de transport de l’armée de l’air française, et accueillera l’escadron binational de transport tactique C-130J Super Hercules. Ce centre sera certifié par Rheinmetall et Thales en tant qu'organisme d'entraînement agréé par la DGAC (Direction générale de l'aviation civile).

Le projet d’avion de transport franco-allemand est l’un des principaux programmes européens de défense aérienne. À Évreux, l'Allemagne et la France prévoient d'exploiter conjointement un total de dix C-130J Super Hercules à partir de cette année. Les avions seront opérés par des équipages binationaux et seront également entretenus par des équipes mixtes au sol. La France a déjà pris livraison de quatre Super Hercules, auxquels viendront s’ajouter six avions allemands, dont la livraison est prévue à partir de 2022. Ces six avions remplaceront les Transall C-160 allemands.

Thales et Rheinmetall poursuivent ainsi leur fructueuse coopération binationale en matière d'entraînement des équipages, entamée dans le cadre du programme TATM (Tiger Aircrew Training Means) destiné aux équipages franco-allemands des hélicoptères de combat Tigre.