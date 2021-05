Ryanair lance deux nouvelles routes vers Ibiza

Article publié le 11 mai 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost lance deux routes vers l'île des Baléares, une depyus Bordeaux et la seconde depuis Toulouse.

Ryanair a annoncé le 7 mai dernier, le lancement de deux nouvelles lignes vers Ibiza, une depuis Bordeaux et la seconde depuis Toulouse, chacune 2 fois par semaines dès juillet, dans le cadre du programme été 2021 France de Ryanair.



Jason McGuinness, Directeur Commercial de Ryanair, a déclaré: "Les campagnes vaccinales continuant de se développer, une très forte augmentation du trafic aérien est attendue pour cet été. Nous sommes heureux d'annoncer 2 nouvelles lignes vers la belle île d’Ibiza au départ de Bordeaux et de Toulouse, chacune 2 fois par semaine à partir de juillet. Les passagers peuvent réserver leurs vols en sachant que s'ils doivent reporter ou modifier leurs dates de voyage, ils pourront le faire sans aucun frais de modification à deux reprises jusqu'à fin octobre 2021. Pour célébrer ces nouveaux vols, nous lançons jusqu’au jeudi 22 avril 2021 une vente de billets dès 19,99€ seulement au départ de Bordeaux et de Toulouse, pour voyager jusqu’à fin octobre 2021 ! Pour obtenir les meilleurs prix, nous invitons nos passagers à réserver sans attendre sur www.ryanair.com."





Sur le même sujet