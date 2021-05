Tarmac Aerosave nomme Frédéric Denise, directeur commercial et développement

Article publié le 1 mai 2021 par David Dagouret

Il succède à Alain Leboucher, en poste depuis 2018.

Titulaire d'un MBA de l'Institut Supérieur de Gestion, Frédéric Denise a suivi un parcours au sein des plus grands groupes aéronautiques, à des postes opérationnels et éxécutifs. Il débute son parcours en 1986, chez EADS Sogerma Services, en tant que directeur commercial des zones Europe et Asie, principalement pour l'activité MRO cellule.

En 1996, il rejoint la filiale américaine du groupe, Barfield en Floride, en tant que responsable des ventes sur le continent américain.Frédéric Denise prend le poste de directeur exploitation de Barfield en 2004 puis en devient président en 2007. Sous sa supervision, la société de 250 employés a développé son activité de maintenance des composants et la fabrication des équipements de support au sol, sur trois sites en Floride, en Arizona et dans le Kentucky.

En 2015, Frédéric rejoint Zodiac Services à Atlanta, en tant que directeur d'exploitation, responsable du développement et de la gestion de l'activité surplus du groupe ainsi que des programmes cabine.

En 2018, il rejoint GA Telesis en Floride comme directeur stratégie et développement.

Frédéric Denise à son arrivée à Tarbes, siège du groupe TARMAC Aerosave a déclaré : "C’est avec un très grand plaisir que j’accueille Frédéric Denise au sein de la grande famille TARMAC Aerosave. Son expérience commerciale et d'encadrement, acquise tant en Europe qu’aux États-Unis, sera mise au service de nos clients, opérateurs et loueurs, afin de constamment ameliorer leur satisfaction. Je remercie Alain Leboucher pour son engagement à nos côtés ces dernières années, et pour la capacité d’adaptation dont ses équipes ont fait preuve face à la crise actuelle. Je lui souhaite une très belle réussite dans ses nouveaux projets."

