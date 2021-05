Transavia inaugure six nouvelles liaisons

Article publié le 17 mai 2021 par David Dagouret

Le 13 mai dernier, la compagnie low-cost du groupe Air France a inauguré 5 lignes nationales et une internationale.

Transavia a inauguré ce jeudi 13 mai six nouvelles liaisons, cinq lignes nationales vers la Corse et une internationale vers Palma de Majorque.

Les lignes vers la Corse sont les suivantes : Nantes-Bastia, Nantes-Ajaccio, Montpellier-Ajaccio, Montpellier-Bastia et Brest-Ajaccio.

A l’occasion de l’arrivée du premier vol entre Nantes et Bastia-Poretta, l’équipage a célébré ce vol inaugural lors du traditionnel coupé de ruban en présence des élus de la CCI de Corse, Pierre Orsini, Vice-Président et Pierre Negretti, Président de la Commission Balagne et de Catherine Bourse, responsable des escales.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux d’inaugurer ces nouvelles dessertes et de proposer de nouveaux choix de destinations à notre clientèle après cette année difficile. Ces nouvelles routes offrent la possibilité aux passagers de redécouvrir la France cet été."

Transavia a également inauguré sa route Lyon Saint-Exupéry–Palma de Majorque. A l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, l’équipage a pu célébrer cet événement lors du traditionnel coupé de ruban.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France : "Nous sommes ravis d’inaugurer cette route et de proposer de nouveaux choix de destinations à notre clientèle lyonnaise en quête d’évasion après cette année difficile. Cette nouvelle desserte permettra aux passagers de profiter des vacances au soleil tout en bénéficiant d’une offre low-cost de qualité."





