Vueling change ses conditions de voyage pour les animaux

Article publié le 1 mai 2021 par David Dagouret

Les voyageurs peuvent transporter jusqu'à trois animaux à bord.

Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG, a annoncé le changement ses conditions de voyage pour les passagers ayant des animaux de compagnie. La compagnie espagnole se dit "Pet friendly" et elle accepte désormais jusqu’à trois animaux à bord, jusqu'à présent, seuls deux pouvaient prendre place en cabine. Elle augmente également le poids maximum autorisé pour les animaux, passant de 8 kg à 10 kg, incluant l’animal, sa boite de transport et éventuels accessoires.

Ce service Vueling est disponible sur tous les vols en Europe (sauf vers/depuis le Royaume-Uni et l'Irlande). Les propriétaires peuvent enregistrer leur animal pendant le processus d'achat ou post-achat via le site web, l’application et le centre d'appels de Vueling. Une fois à l'aéroport, le propriétaire et son compagnon doivent se rendre aux comptoirs d'enregistrement avec les documents nécessaires pour l'attribution des sièges, la remise de la carte d'embarquement. Vueling est la seule compagnie en Europe à accepter jusqu'à 3 animaux à bord de ses avions.

En 2019, Vueling a transporté plus de 70 000 animaux de compagnie à poils, plumes ou écailles tels que les chiens, les chats, les oiseaux et les tortues domestiques. En ce qui concerne les itinéraires des clients voyageant avec leur compagnon les plus fréquentés sont ceux au départ et à destination de Barcelone, Ibiza, Minorque, Majorque, Milan, Malaga et Paris.

