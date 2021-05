Vueling teste le Travel Pass IATA

Article publié le 9 mai 2021 par David Dagouret

Le 07 mai dernier, les passagers du vol Barcelone-Zurich ont été les premiers à utiliser l'application mobile leur permettant de sauvegarder les résultats de leurs tests PCR COVID-19 et certificat de vaccination.

Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG, a annoncé qu'elle était devenue la première compagnie low-cost du monde à proposer le Travel Pass IATA, une application mobile permettant de sauvegarder et gérer directement depuis son mobile ses résultats de tests PCR et certificat de vaccination.

Les passagers du vol VY6248 reliant Barcelone à Zurich le 7 mai 2021 ont été les premiers à installer cette application gratuite sur leur téléphone portable et à vérifier son fonctionnement, dans le cadre d'un essai pilote débuté par la compagnie sur la ligne Barcelone-Zurich-Barcelone, qui durera jusqu'au 30 mai prochain.

Deux jours avant le départ du vol, Vueling a envoyé un e-mail aux passagers, les invitant à télécharger l'application Travel Pass IATA (disponible dès maintenant sur IOS et à partir du 12 mai sur Android). Une fois téléchargée, le client a pu s'enregistrer (il lui a été demandé de prendre un selfie avec son propre téléphone et de scanner la puce intégrée au passeport). Si le passager a effectué son test PCR au sein de l’un des laboratoires partenaires du Travel Pass IATA (Quirónprevention, Eurofins-Megalab et Unilabs à Barcelone ; et Unilabs à Zurich), ceux-ci ont envoyé les résultats directement à l'application. Une fois à l'aéroport, le passager a présenté aux équipes Vueling l'écran de son smartphone avec les informations validées, avant de pouvoir embarquer.

Calum Laming, Directeur de l'Expérience Client chez Vueling a déclaré : "le fait de pouvoir proposer dès à présent le Travel Pass IATA à nos clients confirme l'engagement de Vueling à faciliter l’expérience client et la mobilité entre les pays, avec des solutions technologiques très avancées et pionnières dans le monde. Nous pensons que la mise en place des "passeports santé" et la nécessité de lever progressivement les restrictions sont deux éléments clés pour réactiver l'économie et la vie sociale".





