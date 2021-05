Wingly et Green Aerolease annoncent un partenariat

Article publié le 22 mai 2021 par David Dagouret

Ce partenariat a pour but de rendre l’aviation électrique accessible à tous.

Green Aerolease et Wingly ont annoncé le 20 mai dernier, la conclusion d’un partenariat pour accélérer le déploiement de l’aviation décarbonée en France. Wingly, plateforme de co-avionnage, donnera la possibilité aux aéroclubs, écoles de pilotage et compagnies aériennes disposant d’un avion électrique loué par Green Aerolease, de référencer s’ils le souhaitent des heures de vol à destination du grand public. Cet accord a pour ambition de permettre au plus grand nombre de découvrir et d’expérimenter l’aviation électrique pour accélérer la transition énergétique et responsable de l’aviation légère en France.

Avec 360.000 membres dont 20.000 pilotes privés, Wingly est une communauté de co-avionnage en Europe. Grâce à sa plateforme, elle permet au grand public de découvrir l’aviation légère au départ de plus de 2.000 aérodromes, incluant prochainement l’avion électrique. Wingly a la conviction que l’aviation légère est l’incubateur de l’aviation verte du futur et qu’il est essentiel d’en permettre l’accès au plus grand nombre.

Green Aerolease a, quant à elle, pour vocation d’accompagner la décarbonation du transport aérien et de l’aviation légère en proposant à la location des avions biplace électriques, le Velis Electro, auprès d’opérateurs du monde aérien (aéroclubs, écoles de pilotage, compagnies aériennes). Le Velis Electro est le premier et actuellement le seul avion électrique à avoir obtenu la certification de l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA) en juin 2020.

Dans le cadre de leur partenariat, Green Aerolease et Wingly s’engagent à promouvoir l’aviation électrique légère en développant de nouveaux usages du Velis Electro, initialement destiné à la formation des pilotes. Concrètement, il s’agira pour Green Aerolease de proposer à ses clients (aéroclubs, écoles de pilotage, compagnies aériennes) la possibilité de référencer leur avion sur la plateforme Wingly, ce qui leur permettra d’augmenter le potentiel d’exploitation de leur avion avec des heures de vol à destination du grand public. Pour Wingly, il s’agira de proposer à ses utilisateurs la possibilité de réserver facilement un vol électrique, désormais possible grâce à l’innovation technologique poussée par Green Aerolease.

La livraison des premiers avions de Green Aerolease auprès de ses clients devrait intervenir courant juin, ce qui dans le cadre du partenariat avec Wingly permettra de proposer les premiers vols électriques au public dès l’été 2021.

Bertrand Joab-Cornu, cofondateur de Wingly a déclaré : "Green Aerolease permet à l’aviation électrique française d’entrer dans le concret en passant du stade de l’expérimentation à celui de la commercialisation. Son modèle de leasing des avions va permettre à de nombreuses structures de franchir le pas et d’intégrer le Velis Electro à leur flotte alors qu’il leur aurait été compliqué de l’acquérir. Avec ce partenariat, dès cet été nous allons permettre à des passagers du grand public, des riverains des aérodromes et des enfants rêvant d’une aviation plus propre de réserver des sièges dans le premier avion électrique de série certifié au monde."

Charles Cabillic, fondateur de Green Aerolease a déclaré : "Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Wingly, acteur précurseur de l’aviation privée collaborative. C’est une formidable opportunité de faire connaître l’aviation électrique auprès du grand public et d’accélérer la transition écologique du secteur aérien. Avec Wingly, nous sommes animés par une même ambition, celle de promouvoir une aviation plus responsable et respectueuse de l’environnement."