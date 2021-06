1153 kilomètres en planeur

Article publié le 4 juin 2021 par David Dagouret

Baptiste Innocent et Gil Souviron ont réalisé un vol de plus de 13 heures.

Le 25 Mai dernier, soit deux mois après avoir battu un record d’Europe, Baptiste Innocent et Gil Souviron ont réalisé un incroyable vol de 1153 km, lors d’un parcours les ayant amené à survoler la Corse, le Nord de l’Italie et les Alpes françaises en un peu plus de 13 heures de vol.

Les deux pilotes ont décollé de l'aérodrome de Fayence à 05h37 précise en direction de la Corse. Ils sont tout d'abord débuté leur vol à une altitude de 5000 m puis environ 2000m au dessus de la mer. Ils ont ensuite traversé la Corse du nord au sud puis du sud au nord à un niveau très haut entre 5000 et 6000 m. Ils sont arrivé en Italie à une altitude de 1400m de Pise à Bologne pour revenir par la plaine du Pô et se diriger vers Turin. Ils ont rejoint les Alpes par la vallée de Suse qui est le point d’entrée vers la haute montagne pour se rendre à Fayence et réaliser un total de 1150 km pour une durée totale de plus de 14 heures.

Baptiste Innocent et Gil Souviron ont déclaré pour l'avenir ils avaient l'envie de réitérer certains exploits passés, comme par exemple la traversée de l’Espagne jusqu’au Maroc en ayant décollé de France réalisée il y a maintenant près de 30 ans.