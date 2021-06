Aelis Group signe une lettre d’intention avec Aura Aero pour l’achat de 10 Integral E

Article publié le 15 juin 2021 par David Dagouret

Cette lettre d'intention d'achat comprend 10 autres appareils en option.

Aelis Group, spécialiste du financement et du leasing dans l’aviation, vient de signer à Aura Aero une lettre d’intention (LOI ou Letter of Intent) pour l’achat de dix avions Integral E et dix appareils complémentaires en option.

Aelis Group propose des solutions d’investissements dans le monde entier pour les propriétaires et opérateurs d’aéronefs ainsi que pour des investisseurs. Aelis Group a développé une expertise reconnue dans l’avion régionale et l’aviation d’affaires. Le groupe s’investit également dans la formation initiale de pilotes de ligne via sa filiale Ready 4 Aero (R4A).

Basée à Kosice, en Slovaquie, R4A proposera une formation complète de Pilote de Ligne « Very Low Emission » dès 2023, pour un objectif de zéro émission dès 2025.

L'Integral E dont le premier vol est prévu courant 2022, totalise déjà une soixantaine d’intentions de commandes. Les premiers appareils destinés à Aelis Group seront livrés en2023 et les livraisons se poursuivront en 2024.

Jérémy CAUSSADE, Président et co-fondateur d’Aura Aero, a déclaré : "Nous sommes heureux et fiers de cette marque de confiance de la part d’AELIS Group, leader européen sur le segment du transport aérien régional. Cette commande marque la volonté du groupe de développer une mobilité aérienne éco-efficiente, totalement en accord avec l’objectif et les ambitions d’Aura Aero."

Philippe LIENARD, CEO d’Aelis Group, a déclaré : "Nous apprécions le travail collaboratif avec Aura Aero pour définir et mettre en œuvre les nouveaux standards de formation des pilotes de ligne, associant l’acquisition de compétences (CBTA) et l’écoresponsabilité. Nous sommes aussi impatients de former les premiers pilotes de l’aviation régionale décarbonée, un chantier à mettre en œuvre avec Aura Aero. "