AFI KLM E&M nomme un nouveau vice président des ventes pour l'Asie-Pacifique

Article publié le 10 juin 2021 par David Dagouret

A compter du 1er août 2021, Tommaso Auriemma sera nommé à ce poste.

Occupant actuellement le poste de PDG d'Aerotechnic Industries (ATI), une joint-venture entre AFI KLM E&M et Royal Air Maroc, Tommaso Auriemma succédera à Dominik Wiener Silva. Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé de poursuivre le développement de la présence commerciale d'AFI KLM E&M en Asie-Pacifique.



Après cinq années passées à Singapour en tant que vice-président des ventes pour l'Asie-Pacifique, Dominik Wiener Silva rejoindra l'équipe de direction de KLM Engineering & Maintenance (KLM E&M) à Amsterdam.



Anne Brachet, EVP Air France-KLM Engineering & Maintenance a déclaré : "Je tiens à remercier chaleureusement Dominik Wiener Silva qui a contribué au dynamisme et à la réputation d'AFI KLM E&M dans la région Asie-Pacifique. Au cours des cinq dernières années, il a remporté de nombreux succès commerciaux, toujours animé par l'esprit de partenariat si fondamental dans notre activité MRO et caractéristique de notre marque.Je suis pleinement confiante dans le fait que Tommaso Auriemma continuera à développer notre présence dans cette région dynamique et en pleine effervescence, où AFI KLM E&M dispose de nombreux atouts. Il pourra s'appuyer sur la grande expertise MRO du groupe Air France-KLM, soutenue par un puissant réseau local de filiales et de joint-ventures."



Tommaso Auriemma a déclaré : "Je suis ravi de rejoindre l'équipe commerciale d'AFI KLM E&M. Je suis enthousiaste à l'idée de participer à ce projet. J'attends avec enthousiasme cette nouvelle mission et la rencontre avec nos clients en Asie-Pacifique. Nous sortons de l'une des périodes les plus difficiles et les plus stimulantes de l'histoire de l'industrie aéronautique. Dans ce contexte, les clients attendent de nous que nous les soutenions et que nous construisions ensemble de nouvelles solutions commerciales adaptées. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de la confiance que nous accordent les opérateurs, et pour porter haut le drapeau d'AFI KLM E&M."