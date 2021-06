Air Austral opère un vol cargo direct entre La Réunion et Kigali

Article publié le 4 juin 2021 par David Dagouret

Le 02 juin dernier, un Boeing 777 de la compagnie française a effectué un vol cargo pour le transport de fret humanitaire.

Air Austral a effectué un vol ce mercredi 2 juin 2021 en Boeing 777-300ER, F-OLRE, entre La Réunion et Kigali au Rwanda pour l’acheminement de matériel médical et fret humanitaire. Ce matériel servira à la construction d’un camp de sinistrés au Rwanda. Une opération menée en partenariat avec la Croix Rouge Réunion et le Ministère des Affaires Étrangères.

Une semaine après l'éruption spectaculaire du Nyiragongo, l'un des plus dangereux volcans du monde situé en République du Congo, de nombreuses villes sont évacuées et de nombreux habitants se retrouvent sinistrés. La Plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien (PIROI) a été activée par la Croix-Rouge française pour le déploiement de moyens humanitaires afin de leur venir en aide. C’est un appareil de la compagnie Air Austral qui a été spécialement affrété pour le transport du matériel nécessaire.

C'est au moyen de son Boeing 777-300ER F-OLRE qu'Air Austral a effectué la rotation suivante :

Le vol UU9971 Réunion > Kigali a décollé de l’aéroport Roland Garros à 08h00 (heure locale).

Le vol est arrivé à Kigali à 10h30 (heure locale), après 4h05 de vol.

L’appareil a poursuivi par la suite sa route vers l’Aéroport Paris Charles-de-Gaulle.

Air Austral a transporté pour l'occasion 45 tonnes de fret humanitaire, principalement composé de 2 000 kits d'abris d'urgence et 4 000 bâches pour la construction du camp.

