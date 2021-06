Air Caraïbes reçoit son second Airbus A350-1000 (photos)

Article publié le 23 juin 2021 par David Dagouret

Le 22 juin 2021, l'appareil est arrivé à l'aéroport de Paris-Orly.

Air Caraïbes a organisé une cérémonie pour la réception de son second Airbus A350-1000. L'appareil est immatriculé F-HTOO, msn 482 et a effectué ce mardi 22 juin 2021 un vol depuis l'aéroport de Bordeaux où il avait subi quelques aménagements.

L'avion a atterri à l'aéroport de Paris-Orly où de nombreuses personnes avaient été invitées pour fêter cette livraison en présentiel. L'avion a été accueilli par les pompiers de l'aéroport parisien avec le traditionnel "water salute".

Air Caraïbes a ensuite ouvert les portes de son nouvel appareil pour le visiter. La cabine est configurée en trois classes : 360 sièges Soleil (économique), 45 sièges Caraïbes (Premium) et 24 sièges Madras (affaires). Elle peut donc accueillir un total de 429 passagers.

Ce second appareil vient compléter la flotte de la compagnie qui compte à présent 9 gros porteurs (deux A350-1000, trois A350-900, deux A330-300, deux A330-200) ainsi que trois ATR72-600. Les deux A350-1000 sont dédiés à la liaison entre Paris <> Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Paris <> Fort-de-France (Martinique).

L'appareil doit réaliser son premier vol commercial entre Paris-Orly et Pointe-à-Pitre aujourd'hui le 23 juin. Il devrait décoller à 10H50 de Paris pour une arrivée en Guadeloupe à 13H30.

Marc Rochet, Directeur Général d’Air Caraïbes a déclaré : "La consommation de carburant par passager aux 100KM parcourus est de l’ordre de 1,70L/par passager. Ce qui fait de cet appareil long-courrier l’un des plus performants du marché."

Jean-Paul Dubreuil, Président du Groupe Dubreuil Aéro et d’Air Caraïbes, a déclaré : "Nous sommes très heureux de réceptionner cet appareil qui vient renforcer notre flotte, et qui est tout particulièrement dédié à notre route historique des Antilles. Il s’agit d’un appareil de choix : ultra-performant, plus confortable pour nos passagers et plus respectueux de l’environnement ; des critères qui sont au cœur de notre stratégie et qui consolident son développement. Je tiens à remercier nos clients de leur fidélité. Les équipes d’Air Caraïbes se réjouissent de les retrouver pour la saison estivale."

Christian Scherer - Chief Commercial Officer and Head of Airbus International a déclaré : "Ce deuxième long-courrier A350-1000 dont vous prenez livraison aujourd’hui est un avion incomparable en matière de performances opérationnelles et économiques. Il permet une réduction de 25% de la consommation de carburant et de ce fait, des émissions de CO2. Cet appareil de dernière génération vous accompagnera durablement vers les destinations Caribéennes. Nous tenons à saluer l’esprit pionnier d’Air Caraïbes en la matière et sommes heureux de notre association autour de l’avion long-courrier le plus efficient et le plus respectueux de l'environnement du marché."

Sur le même sujet