France Air Expo : Finistair présente son Cessna Caravan (photos)

Article publié le 20 juin 2021 par David Dagouret

La compagnie bretonne opère avec cet appareil, la ligne la plus courte de France.

Finistair, anciennement Finist'Air est une compagnie aérienne française créée en 1981. La compagnie bretonne opère principalement des vols entre Brest et l'île d'Ouessant à raison d'au moins deux vols par jour en semaine et un le samedi. Elle transporte chaque année envions 6 000 passagers, 120 tonnes de fret dont 50 tonnes de courrier. Le vol dure 15 minutes et est assuré quotidiennement du lundi au samedi, faisant ainsi de cette ligne régulière la plus courte de France.

Finistair opère également des liaisons entre Brest et Nantes, Brest-Belle-île-en-Mer, Vannes-Belles-île-en-Mer, Lorient-Belle-île-en-Mer et Nantes Belle-île-en-Mer.

La flotte actuelle de Finistair est composée de deux Cessna 208 Caravan. Le premier Cessna Caravan est immatriculé F-HFTR dont le premier vol commercial a été effectué en 2012.

Le second Cessna Caravan de Finistair est celui qui était présent au salon France Air Expo. Il est immatriculé F-HFTS, il a rejoint la compagnie de Brest en 2020. Le Cessna Caravan de Finistair peut accueillir jusqu'à 9 passagers. Il est propulsé par 1 turbopropulseur Pratt & Whitney Canada PT6A-114 de 600 ch.

